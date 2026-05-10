John Kennedy fez o gol da vitória do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
"O Hulk com certeza vai ajudar. Quando ele chegar, a gente vai abraçar ele. Esse grupo aqui tem essa característica de ser muito unido, uma família. Eu sei que ele vai chegar e, independentemente se ele for jogar sozinho ou se a gente fizer uma dupla, vai ser importante para o Fluminense. A gente vai fazer de tudo para ajudar o Fluminense", disse John Kennedy.
Novo reforço do Fluminense, Hulk foi anunciado na última terça-feira (5). Livre no mercado, o atacante assinou contrato até o fim de 2027. O jogador chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho.
O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Ele vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo.
O próximo compromisso do Fluminense será na próxima terça-feira (12), contra o Operário-PR, em partida válida pela Copa do Brasil. O confronto será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor empatou o jogo de ida por 0 a 0.
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