Arthur Cabral celebra com Kadir o gol de empate do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral celebra com Kadir o gol de empate do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/05/2026 18:20

apesar de admitir que o time não criou muitas chances.

Arthur Cabral chegou a 11 gols pelo Botafogo ao garantir o 1 a 1 com o Atlético-MG , fora de casa, aos 44 minutos do segundo tempo. O centroavante vê o placar como mais justo,

"Acredito que foi justo, sim. No primeiro tempo, a gente não conseguiu criar muitas chances e sofremos um pouco. E no segundo, chegamos um pouco mais. Então acredito que o empate foi um resultado justo, querendo ou não", analisou o jogador à TV Globo.



Arthur Cabral também celebrou o momento de outro personagem primordial para o resultado do Botafogo, Neto, que chegou a treinar em separado por causa de erros. O goleiro fez ao menos duas grandes defesas que impediram o Atlético-MG de fazer o segundo gol, quando a partida estava 1 a 0.



"A gente acaba se tornando uma família no dia a dia. Então é muito satisfatório ver o companheiro nosso que estava em baixa, evoluir, crescer e fazer uma grande partida. O nosso grupo todo está feliz com isso", completou Arthur.