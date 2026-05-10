Arthur Cabral celebra com Kadir o gol de empate do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Arthur Cabral vê empate justo do Botafogo e se diz feliz por Neto
Centroavante foi um dos responsáveis pelo empate fora de casa do Glorioso
Franclim assume culpa por 1º tempo ruim do Botafogo: 'Não saímos satisfeitos'
Técnico do Glorioso, entretanto, aprova postura do time na busca pelo empate com o Atlético-MG
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Botafogo se enrola com novo meio, acha gol no fim e empata com o Atlético-MG
Defesas de Neto e oportunismo de Arthur Cabral salvam o Glorioso no 1 a 1 fora de casa
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Entre os pontos citados, ele abordou a ideia de um comitê de futebol com a presença de membros do clube social
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