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Jogo tem longo atraso por causa da chuva, e Globo desiste de transmissão
Com a demora, a partida foi transmitida apenas pela GE TV, no YouTube, e pelo Premiere
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Jornal detona Real Madrid e acusa Vini Jr de sabotar temporada
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Franclim assume culpa por 1º tempo ruim do Botafogo: 'Não saímos satisfeitos'
Técnico do Glorioso, entretanto, aprova postura do time na busca pelo empate com o Atlético-MG
Atacante se machuca e gera preocupação na Espanha antes da Copa do Mundo
Ele foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Valencia
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Os Crias da Colina foram conquistaram a Copa Rio da categoria com uma vitória de 5 a 1 no placar agregado
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Centroavante foi um dos responsáveis pelo empate fora de casa do Glorioso
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