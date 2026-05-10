Vini Jr é um dos alvos da crítica do jornal Marca pela temporada ruim do Real MadridOscar del Pozo / AFP
Jornal detona Real Madrid e acusa Vini Jr de sabotar temporada
Derrota para o Barcelona amplia crise no clube, e brasileiro vira um dos alvos de crítica
Publicação aponta 11 críticas ao Real Madrid
Sobrou também para Mbappé
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