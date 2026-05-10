Vini Jr é um dos alvos da crítica do jornal Marca pela temporada ruim do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos alvos da crítica do jornal Marca pela temporada ruim do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 10/05/2026 20:16

apontou o atacante brasileiro como um dos responsáveis pelo fracasso.

A temporada sem títulos do Real Madrid terminou cercada por crise interna, críticas e acusações pesadas contra Vini Jr. Após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona , neste domingo (10), no Camp Nou, o jornal espanhol 'Marca' publicou um duro editorial e

Segundo a publicação, o brasileira teria "destruído" o projeto esportivo ao não apoiar o trabalho do então técnico Xabi Alonso, demitido em janeiro e substituído por Álvaro Arbeloa.



"Não é sério que Vinicius Jr fez ir aos ares um projeto de dois meses porque não gosta do treinador. Não é sério que o clube consinta", publicou o diário espanhol.



Publicação aponta 11 críticas ao Real Madrid



O jornal fez uma sequência de críticas ao ambiente vivido pelo Real Madrid ao longo da temporada. Além do desempenho em campo, o Marca citou conflitos internos, as muitas lesões e problemas de relacionamento que viraram brigas entre jogadores do elenco.



"Não é sério que jogadores estejam brigando no vestiário", escreveu o jornal.



Sobrou também para Mbappé



Outro alvo foi o atacante francês, que foi desfalque surpresa do clássico ao alegar uma lesão muscular Mbappé postou uma imagem nas redes sociais assistindo à partida pela TV quando o jogo estava 2 a 0 e foi criticado.

"Não é sério que o Real Madrid perca a La Liga com 14 pontos de diferença faltando três rodadas. Não é sério o de Mbappé, que estava viajando já uma semana e foi desfalque no Camp Nou por sobrecarga que já dura 15 dias", destacou o Marca.



"É um caso estranho ele ter decidido enviar uma mensagem de incentivo à sua equipe quando o placar já estava 2 a 0. Ele queria mostrar que estava assistindo ao jogo em casa, mas fazer isso quando o Real Madrid estava sendo massacrado no Camp Nou e não quando a partida estava prestes a começar... Veremos se ele volta a jogar nesta temporada. Não parece provável".





