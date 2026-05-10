Nico Williams precisou ser substituído ainda no primeiro tempoReprodução/ESPN

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Nico Williams virou preocupação na Espanha a praticamente um mês do início da Copa do Mundo. O atacante se machucou durante o jogo entre Athletic Bilbao e Valencia no Estádio San Mamés, neste domingo (10), e foi substituído ainda no primeiro tempo.
Visivelmente frustrado, ele deixou o campo aos 36 minutos. Iñaki Williams, seu irmão mais velho, o substituiu. A partida terminou com derrota do Athletic Bilbao para o Valencia por 1 a 0.
No meio de fevereiro, o clube de Bilbao anunciou que Nico iniciaria um tratamento contra pubalgia. O atacante só voltou a jogar no início de abril.
Outra preocupação recente para a Espanha foi Lamine Yamal, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no mês passado. Ele não jogará mais pelo Barcelona nesta temporada, mas a expectativa é de que esteja disponível para o Mundial.
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A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul, na Cidade do México.
A Espanha, porém, estreia apenas no dia 15, contra Cabo Verde, em Atlanta. As duas seleções estão no Grupo H, assim como Arábia Saudita e Uruguai.