Nico Williams precisou ser substituído ainda no primeiro tempo - Reprodução/ESPN

Nico Williams precisou ser substituído ainda no primeiro tempoReprodução/ESPN

Publicado 10/05/2026 19:19

Nico Williams virou preocupação na Espanha a praticamente um mês do início da Copa do Mundo. O atacante se machucou durante o jogo entre Athletic Bilbao e Valencia no Estádio San Mamés, neste domingo (10), e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Visivelmente frustrado, ele deixou o campo aos 36 minutos. Iñaki Williams, seu irmão mais velho, o substituiu. A partida terminou com derrota do Athletic Bilbao para o Valencia por 1 a 0.

No meio de fevereiro, o clube de Bilbao anunciou que Nico iniciaria um tratamento contra pubalgia. O atacante só voltou a jogar no início de abril.

Outra preocupação recente para a Espanha foi Lamine Yamal, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no mês passado. Ele não jogará mais pelo Barcelona nesta temporada, mas a expectativa é de que esteja disponível para o Mundial.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul, na Cidade do México.

A Espanha, porém, estreia apenas no dia 15, contra Cabo Verde, em Atlanta. As duas seleções estão no Grupo H, assim como Arábia Saudita e Uruguai.