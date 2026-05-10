Momento da invasão da torcida do Slavia PrahaReprodução
A invasão rapidamente aumentou a tensão no estádio. Em meio ao tumulto, sinalizadores foram arremessados na direção do setor ocupado pela torcida visitante. O goleiro Jakub Surovcik, do Sparta Praga, acabou atingido durante a confusão.
Depois do duelo, o jogador usou as redes sociais para relatar o episódio. "Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é absolutamente inaceitável, e vou levar isso às vias legais", escreveu.
A interrupção pode ter impacto direto na tabela. De acordo com o portal checo idnes.cz, o caso deve ser analisado pela Justiça esportiva local, e existe a possibilidade de punição ao Slavia. Ainda assim, a equipe segue em vantagem na corrida pelo título, com cinco pontos de frente e apenas duas rodadas restantes.
Presidente do clube, Jaroslav Tvrdik considerou correta a decisão de não retomar o clássico. Para ele, o cenário deixou de ser esportivo quando a segurança dos atletas entrou em questão. "O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo que a partida tenha sido encerrada", afirmou.
Confira o momento da invasão:
*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza*— Michał (@majkeI1999) May 9, 2026
Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt
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