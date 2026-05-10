Pressionado, José Boto pode deixar o Flamengo em breve - Gilvan de Souza/Flamengo

Pressionado, José Boto pode deixar o Flamengo em breveGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/05/2026 12:33

O Flamengo possui hoje um dos elencos mais envelhecidos dentre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.



Com média de idade superior a 28 anos e com uma lacuna a ser preenchida no ataque, o Mengão procura por alternativas para rejuvenescer o elenco e se reforçar. E pode ter encontrado na Ucrânia um jogador que atende às características para preencher estes dois requisitos.



Cria de Xerém, o atacante Kauã Elias vive seu melhor momento no Shakhtar Donetsk e virou alvo do Fla para ser o substituto de Pedro no comando de ataque rubro-negro.



Kauã foi vendido pelo Fluminense ao Shakhtar em fevereiro de 2025 por 17 milhões de euros (R$ 98,5 milhões) - é a segunda maior venda da história do clube, atrás apenas de André, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (R$ 127,5 milhões).



O Shakhtar mantém-se firme na liderança do Campeonato Ucraniano, com 66 pontos, contra 55 do Polissya, segundo colocado.



Neste domingo (10), a equipe do técnico Arda Turan venceu o SC Poltava por 4 a 0, mas Kauã nem sequer saiu do banco de reservas.



Dos impressionantes 66 gols marcados pela equipe de Donetsk, seis foram marcados pelo brasileiro.



O atacante de apenas 20 anos ainda foi responsável por duas assistências, o que o deixa com oito participações em gols na atual temporada.



Aliás, a pouca idade do atacante é um dos fatores determinantes para o Flamengo ter se interessado pelo jogador.



Boto, profundo conhecedor do futebol ucraniano, sabe bem das dificuldades de se jogar no país e se destacar. Sabe também da importância de rejuvenescer a equipe sem perder a qualidade do elenco e mira o jovem atacante para a próxima janela de transferências, que abrirá no dia 20 de julho.



Entretanto, o Shakhtar já informou ao Flamengo em sondagens recentes que espera receber ao menos 35 milhões de euros para se desfazer de uma de suas principais promessas ofensivas.



Além dos valores, outro fator que pode dificultar a contratação do atacante é a chance de disputar pela primeira vez a Champions League.



Veja mais:

O Shakhtar Donetsk está confirmado na disputa da Champions League 2026/2027.



O clube ucraniano garantiu vaga na principal competição europeia, confirmando sua trajetória como presença constante na fase de grupos do torneio.



O sonho de disputar a maior competição de clubes da Europa, porém, pode afastar Kauã Elias do Flamengo, que precisará de muita lábia e dinheiro para tirá-lo da equipe de Donetsk.