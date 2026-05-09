Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anosAFP
Caso permaneçam na principal divisão do futebol inglês, os Spurs devem reformular o elenco.
Jogadores como Richarlyson, o capitão Cristian Romero, o goleiro Guglielmo Vicario, o lateral Destiny Udogie e o volante Yves Bissouma devem deixar a equipe.
E, com isso, o nome do brasileiro Rodrigo Muniz ganha força para reforçar o ataque.
Ou seja, caso a venda aconteça por este valor, o Mengão poderá embolsar cerca de 12,5 milhões de libras (R$ 83,7 milhões).
João Gomes, do Wolverhampton, é outra venda que pode gerar lucros ao Fla na próxima janela.
Juntas, as vendas de Rodrigo Muniz e João Gomes pelos valores divulgados pela imprensa europeia, podem render aos cofres rubro-negros cerca de R$ 122 milhões, que poderiam ser utilizados para turbinar o elenco na janela que abrirá após a Copa do Mundo.
O Flamengo está em Porto Alegre, onde neste domingo (10) enfrentará a equipe do Grêmio pela 15ª rodada do Brasileirão.
Com os desfalques de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e Alex Sandro suspenso, o técnico Leonardo Jardim precisará ser criativo para montar uma equipe capaz de vencer o Grêmio de Luis Castro e seguir vivo na disputa do Campeonato Brasileiro.
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