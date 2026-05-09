Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anos - AFP

Tottenham de Richarlison pode cair para a segunda divisão após quase 50 anosAFP

Publicado 09/05/2026 12:08

Com 37 pontos e na 17ª colocação na Premier League, o Tottenham ainda luta para não ser rebaixado. Para isso, precisa vencer na segunda-feira (11) o Leeds United em casa pela 36ª rodada.



Caso permaneçam na principal divisão do futebol inglês, os Spurs devem reformular o elenco.

Veja mais:

Surpresa entre os relacionados contra o Grêmio



Jogadores como Richarlyson, o capitão Cristian Romero, o goleiro Guglielmo Vicario, o lateral Destiny Udogie e o volante Yves Bissouma devem deixar a equipe.



E, com isso, o nome do brasileiro Rodrigo Muniz ganha força para reforçar o ataque.

Jogadores como Richarlyson, o capitão Cristian Romero, o goleiro Guglielmo Vicario, o lateral Destiny Udogie e o volante Yves Bissouma devem deixar a equipe.E, com isso, o nome do brasileiro Rodrigo Muniz ganha força para reforçar o ataque.

O Flamengo ainda conta com 25% dos direitos de uma futura venda do jogador, que hoje defende as cores do Fulham e está avaliado em 50 milhões de libras (cerca de R$ 335 milhões)



Ou seja, caso a venda aconteça por este valor, o Mengão poderá embolsar cerca de 12,5 milhões de libras (R$ 83,7 milhões).



João Gomes, do Wolverhampton, é outra venda que pode gerar lucros ao Fla na próxima janela.



Juntas, as vendas de Rodrigo Muniz e João Gomes pelos valores divulgados pela imprensa europeia, podem render aos cofres rubro-negros cerca de R$ 122 milhões, que poderiam ser utilizados para turbinar o elenco na janela que abrirá após a Copa do Mundo.



O Flamengo está em Porto Alegre, onde neste domingo (10) enfrentará a equipe do Grêmio pela 15ª rodada do Brasileirão.



Com os desfalques de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar lesionados e Alex Sandro suspenso, o técnico Leonardo Jardim precisará ser criativo para montar uma equipe capaz de vencer o Grêmio de Luis Castro e seguir vivo na disputa do Campeonato Brasileiro.