Mbappé jogou por Monaco e PSG antes de chegar ao Real MadridCristina Quicler / AFP
Segundo o jornal “Marca”, o atacante precisou deixar o treino faltando cinco minutos para o fim por conta das dores. A situação surpreendeu a todos, já que ele participou normalmente da atividade ao lado dos companheiros. A expectativa era contar com o francês no clássico deste domingo.
Fora dos gramados, o atacante também não vive um bom momento. A imprensa espanhola relatou que o francês discutiu com um integrante da comissão técnica de Álvaro Arbeloa durante um treinamento e também gerou revolta entre torcedores após viajar à Itália com a namorada, Ester Expósito, enquanto tratava justamente a lesão na coxa esquerda. Por conta dos episódios, parte da torcida do Real Madrid criou uma petição pedindo a saída do jogador. O manifesto já conta com três milhões de assinaturas.
Além do francês, a equipe também terá a ausência do uruguaio Federico Valverde. O meia segue em recuperação de um traumatismo craniano após desentendimento com o companheiro Aurélien Tchouaméni na última semana.
A partida pode decidir o título do Campeonato Espanhol. O Barcelona, líder com 88 pontos, precisa apenas de um empate diante do Real Madrid, que soma 77, para conquistar o título diante do maior rival. O duelo será às 16h (de Brasília), no Camp Nou.
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