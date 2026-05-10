Neymar não faz grande temporada pelo Santos e está distante da Copa do Mundo - Daniel Duarte / AFP

Neymar não faz grande temporada pelo Santos e está distante da Copa do MundoDaniel Duarte / AFP

Publicado 10/05/2026 14:40

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) deixou de lado os assuntos da política para se envolver com o futebol. Ele encaminhou um ofício de três páginas à CBF para pedir a convocação Neymar para a Copa do Mundo.



Ausente da seleção brasileira desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo, o camisa 10 do Santos dificilmente será convocado por Carlo Ancelotti. Diante dessa possibilidade, o polítco argumenta que o pedido de convocação é a "manifestação legítima de milhões de brasileiros" e que alguns, inclusive, o procuraram.



No documento oficial do gabinete do deputado bolsonarista, o argumento é que "Neymar não é apenas um jogador". E cita a importância do "maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores".



"Importante destacar que este ofício não possui qualquer intenção de interferência técnica nas decisões da comissão técnica da seleção brasileira, cuja autonomia deve ser integralmente respeitada”, diz trecho do documento", diz parte do texto.

Quem é o deputado que apoia Neymar

Eleito pelo Rio de Janeiro, o Hélio Lopes é próximo da família Bolsonaro, que o convenceu a transferir o domicílio eleitoral para Roraima para a eleição deste ano. Inicialmente, ele era cotado para concorrer ao Senado, mas diante de acordos estaduais isso não deve mais ocorrer.