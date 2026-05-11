Leandro Trossard comemora o gol da vitória do Arsenal durante a partida da Premier League contra o West Ham UnitedAdrian Dennis / AFP
Isso porque, com 36 pontos, a ex-equipe de Lucas Paquetá precisará vencer as duas partidas que lhe restam e ainda contar com duas derrotas do Tottenham nas três últimas rodadas.
Caso se confirme a queda, o West Ham sofrerá um corte de 50% nos salários de todos os jogadores, conforme cláusulas contratuais.
Quando ainda estava na Lazio, José Boto, diretor técnico do Flamengo, tentou a contratação do atacante argentino de 27 anos, que na oportunidade preferiu realizar o sonho de jogar na Premier League.
Castellanos tem apenas o 7º maior salário da equipe inglesa, com vencimentos de aproximadamente 75 mil libras semanais, o que daria um salário em torno de 2 milhões de reais mensais.
Procurando atacante no mercado, o Flamengo recentemente mapeou David Romero, do Tigre da Argentina, de 23 anos, e Kauã Elias, de 20 anos, do Shakhtar, da Ucrânia.
Resta saber se o atacante argentino aceitará a proposta de retornar à América do Sul, caso o Flamengo volte a procurá-lo.
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