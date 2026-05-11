Jemmes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Jemmes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 11/05/2026 08:00

Rio - Um dos motivos do atual momento de instabilidade do Fluminense na temporada tem sido o sistema defensivo. Nos último 12 jogos, a equipe carioca sofreu gols em dez partidas. A oscilação no setor passa pela fase do zagueiro Jemmes, de 25 anos. Destaque nos primeiros duelos da temporada, o defensor tem oscilado e perdido a posição de titular.

Com Jemmes em campo, o Fluminense disputou 20 partidas e terminou oito sem levar gols. Nos últimos confrontos, Zubeldía tem optado por escalar Ignácio como titular, ao lado de Freytes ou de Millán.

"Teria que ver gol a gol, mas não estamos defendendo de forma sólida e segura na bola parada. Sempre um ou outro motivo gera situações ao adversário. É um déficit importante que temos. Sempre digo que precisamos reverter, mas obviamente está levando tempo", disse o treinador depois do empate com o Vitória por 2 a 2.

Contratado pelo Fluminense no começo da temporada, Jemmes foi um dos reforços que mais rapidamente se adequou ao modelo de jogo de Luis Zubeldía. Porém, nas últimas partidas oscilou e perdeu a posição de titular.