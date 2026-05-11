'Forever 20', escultura criada para homenagear Diogo Jota e seu irmão, André Silva - Divulgação / Liverpool FC

'Forever 20', escultura criada para homenagear Diogo Jota e seu irmão, André SilvaDivulgação / Liverpool FC

Publicado 11/05/2026 13:17





A obra, chamada de 'Forever 20', ficará no local onde torcedores deixaram homenagens aos dois logo após a tragédia, em Anfield.



A escultura tem o formato de um coração, em referência à comemoração de Diogo Jota. Além disso, foi desenhada para revelar, a depender do ângulo, os números 20 e 30, que foram usados pelos jogadores ao longo de suas carreiras.



De acordo com o clube inglês, o memorial foi criado para "celebrar as vidas, o vínculo entre os irmãos e o carinho demonstrado por familiares, companheiros de equipe e torcedores de todo o mundo". Inglaterra - O Liverpool divulgou nesta segunda-feira (11) as primeiras imagens do memorial permanente criado para Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que morreram em julho do ano passado . A dupla faleceu em um acidente de carro, na Espanha.A obra, chamada de 'Forever 20', ficará no local onde torcedores deixaram homenagens aos dois logo após a tragédia, em Anfield.A escultura tem o formato de um coração, em referência à comemoração de Diogo Jota. Além disso, foi desenhada para revelar, a depender do ângulo, os números 20 e 30, que foram usados pelos jogadores ao longo de suas carreiras.De acordo com o clube inglês, o memorial foi criado para "celebrar as vidas, o vínculo entre os irmãos e o carinho demonstrado por familiares, companheiros de equipe e torcedores de todo o mundo".

O que disse o Liverpool:

"Intitulado 'Forever 20', ele celebra suas vidas, seu vínculo e o amor e respeito sentidos pela família, colegas de equipe e apoiadores em todo o mundo.



No centro está uma escultura de coração esvoaçante, em reconhecimento à icônica comemoração do gol de Diogo. Embora vista de diferentes ângulos, ela também revela os números 20 e 30, que adornavam a parte de trás das camisas de jogo dos irmãos.

Também contará com a letra da famosa música de Jota, tão amada pelos torcedores do Liverpool — uma que eles ainda cantam em todos os jogos aos 20 minutos.



O clube fornecerá mais atualizações sobre quando a escultura será oficialmente revelada, mas pode confirmar que ela será posicionada na 97 Avenue, onde milhares de homenagens físicas - incluindo flores, cachecóis, obras de arte, cartões, faixas e camisetas da oposição - foram colocadas para criar uma área de homenagem comovente logo após sua perda.

Ele ficará em um pedestal de pedra com face de Granby Rock, gravado a laser com uma dedicatória aos dois irmãos e incorporados ao próprio pedestal estão muitos dos tributos físicos que foram deixados em Anfield. Esse processo exclusivo de reciclagem garante que as vozes e emoções compartilhadas pelos fãs na época se tornem uma parte permanente e duradoura desse memorial.

Também incluirá referências pessoais que refletem a vida de Diogo além do futebol — incluindo um detalhe do controle de jogos apoiado no pedestal — e servirá como um símbolo permanente de amor, união e lembrança, e um lugar onde todos possam refletir, lembrar e prestar seus respeitos."