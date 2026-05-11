Hulk já fez exames médicos e assinou com o Fluminense até o fim de 2027 - Reprodução / Internet

Hulk já fez exames médicos e assinou com o Fluminense até o fim de 2027Reprodução / Internet

Publicado 11/05/2026 11:54

"Estou muito feliz por vir para a Cidade Maravilhosa. Chego em um grande clube, com um grande plantel. Um clube que busca títulos. Venho com essa fome de continuar ganhando, continuar vencendo. Muito se fala sobre a minha idade, mas venho com a mesma fome do menino que assinou o primeiro contrato com 18 anos", iniciou o jogador, em entrevista no Aeroporto Internacional do Galeão.

"Podem esperar isso de mim. Já estou sendo muito bem recebido nas redes sociais. Quero chegar logo no CT, começar a trabalhar, rever amigos. Vou focar para levar alegria para a torcida", completou.

Hulk era um desejo antigo do Fluminense , que havia buscado a sua contratação no início deste ano. Agora, o atacante rescindiu contrato com o Atlético-MG e, em seguida, selou acordo com o Tricolor. Apesar de já iniciar as atividades com o elenco, ele só poderá estrear em julho, após a Copa do Mundo.

Outras respostas de Hulk

. Fome de títulos: "Meu sonho é conquistar uma Libertadores, temos plantel pra isso, uma equipe muito bem montada. A forma como eles jogam. Eu venho com essa vontade de acrescentar, agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes".

. Negociação entre Flu e Galo: "Deixar bem claro aqui, tudo vira polêmica... Não teve essa novela de seis meses. Tivemos uma conversa em janeiro com o Fluminense, eu deixei eles bem à vontade com o Galo para negociar, não chegaram a um acordo. Chegamos agora, foi bom para todo mundo, eu vivi momentos especiais com o Galo, clube que tenho muito carinho e muito respeito. Sou muito bem tratado lá, deixei meu legado lá, e venho com essa fome de escrever também uma linda história com a camisa do Fluminense. E a gente sabe que a gente escreve ganhando títulos, isso que eu vim fazer aqui, fazer bastante gols e ganhar títulos importantes pra entrar na história do clube também".



. Como ajudar antes da estreia?: "De todas as maneiras, tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Primeiro é convocar a nossa torcida, já vi a entrevista do John Kennedy, onde ele no último jogo pediu pra que a torcida lotasse o Maracanã, porque a gente sabe que é um jogador a mais. Espero que no próximo jogo, na Copa do Brasil, e no sábado, contra o São Paulo, o Maracanã esteja lotado. Se Deus quiser será uma linda festa, minha apresentação e, acima de tudo, que possamos conquistar os três pontos que vão ser muito importantes".

. Virou carioca?: "Com certeza, até o final do contrato vou tentar falar chiando (risos). Brincadeira, meu sotaque eu não perco. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não tem como não se sentir abraçado na Cidade Maravilhosa, eu tenho certeza que não só eu, mas como meus familiares vamos viver momentos especiais aqui".