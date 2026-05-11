Martinelli em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Martinelli em jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/05/2026 19:34 | Atualizado 11/05/2026 22:38

Fluminense registrou uma notícia positiva nesta segunda-feira (11), no CT Carlos Castilho. O volante Martinelli deu um passo importante em sua recuperação ao voltar a treinar no campo. O camisa 8 já faz corridas e movimentações com bola, progredindo após sofrer um edema de grau 3 no músculo reto femoral anterior da coxa esquerda. Rio - O departamento médico doregistrou uma notícia positiva nesta segunda-feira (11), no CT Carlos Castilho. O volante Martinelli deu um passo importante em sua recuperação ao voltar a treinar no campo. O camisa 8 já faz corridas e movimentações com bola, progredindo após sofrer um edema de grau 3 no músculo reto femoral anterior da coxa esquerda.

No entanto, Martinelli segue realizando trabalhos individuais e ainda não está apto treinar com o restante do elenco ou participar de atividades em grupo.





O meio-campista está fora de combate desde o dia 23 de abril, A tendência, no entanto, é que ele esteja disponível para o técnico Luis Zubeldía somente após a pausa para a Copa do Mundo. A evolução do jogador nas próximas fases da transição será acompanhada de perto para definir se o cronograma de volta poderá, eventualmente, ser antecipado.O meio-campista está fora de combate desde o dia 23 de abril, quando se lesionou durante o empate sem gols contra o Operário-PR, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Sem contar com Martinelli, o Fluminense decide seu futuro na competição nesta terça-feira (12), no jogo de volta contra a equipe paranaense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.