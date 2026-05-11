Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, em 2025Lucas Merçon / Fluminense
Jogo entre Fluminense e São Paulo tem mudança de horário
Já o dia e o local não foram modificados
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