Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, em 2025 - Lucas Merçon / Fluminense

Lance do jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, em 2025Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/05/2026 22:32

Rio - O jogo entre Fluminense e São Paulo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mudou de horário. Antes marcada para as 20h30, a partida terá início às 19h. Segundo a CBF, a solicitação foi do clube mandante.

A data e o local não foram modificados. As duas equipes vão medir forças no próximo sábado (16), a partir das 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.



O dia será especial. Afinal, o Fluminense já confirmou que o primeiro contato de Hulk com a torcida acontecerá justamente no sábado (16), antes da partida. O atacante assinou contrato válido até o fim de 2027 e poderá jogar a partir da próxima janela de transferências.

Atualmente, o Fluminense soma 27 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tem 24 e aparece logo atrás, em quarto.