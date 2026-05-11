John Kennedy marca mais um gol do Fluminense no empate com o Vitória no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense

John Kennedy marca mais um gol do Fluminense no empate com o Vitória no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/05/2026 14:06



O Fluminense vive o seu pior momento na temporada, com atuações ruins e muitos tropeços que irritaram a torcida, como o empate em casa em 2 a 2 com o Vitória . Diante do cenário, John Kennedy, um dos poucos a se salvar nas últimas partidas, vê a necessidade de o time retomar a confiança.

Para isso, vê como primeiro passo a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. De preferência jogando bem contra o Operário-PR, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.



"Agora é decisão. A gente tem que chegar e ganhar. Só conseguimos resolver uma crise ou momentos como esse vencendo. Precisamos voltar a ganhar e recuperar a confiança que tínhamos no início do ano", avaliou.



O atacante, artilheiro do elenco em 2026 com 11 gols, também pediu um voto de confiança ao torcedor do Fluminense. Ainda assim, admite que, para isso, o time precisa mostrar em campo uma postura diferente.



"A gente tem que correr pelo nosso torcedor, precisa voltar a ganhar. Mas, nesse momento, eu só peço para a nossa torcida que encha o estádio, porque o apoio dela é muito importante para nós. Que venha para apoiar, é o nosso décimo segundo jogador, como sempre foi em 2023, em 2024 e também em 2025", disse, antes de completar.



"Eu sei que a gente não está demonstrando em campo aquilo que vocês esperam, mas eu peço para vocês lotarem o estádio".



Uma classificação na Copa do Brasil não chega a estancar a crise, mas pode ser o primeiro passo. Afinal, uma eliminação em casa para um adversário mais fraco pode ter resultado catastrófico para a temporada.



Próximos jogos do Fluminense no Maracanã

Ainda mais em um momento em que, depois, terá o confronto direto pelo G-4 do Brasileirão com o São Paulo, também no Maracanã, no sábado (16), às 20h30. E na sequência fará o jogo contra o Bolívar, decisivo para uma vaga nas oitavas da Libertadores, na terça (19), às 19h, também no Rio.



