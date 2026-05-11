Hulk visitou o CT Carlos Castilho, do Fluminense, pela primeira vezMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Hulk conhece CT do Fluminense e tem primeiro contato com Zubeldía
Atacante conheceu estrutura do clube carioca e reencontrou velhos companheiros
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John Kennedy aponta caminho para Fluminense sair da crise e pede ajuda da torcida
Atacante pede para tricolores darem um voto de confiança mesmo diante dos resultados recentes
Reforço do Fluminense, Hulk desembarca no Rio: 'Muito feliz'
Atacante mostrou estar ansioso para iniciar os trabalhos no Tricolor
Jemmes vive oscilação na temporada, e sistema defensivo do Fluminense sofre
Zagueiro, de 25 anos, teve bom começo, mas perdeu posição de titular absulto
Zubeldía explica se ainda conta com Ganso, sem espaço no Fluminense
Desde última vez como titular, camisa 10 jogou duas partidas das últimas sete do Tricolor
A caminho do Fluminense, Hulk recebe homenagem do Atlético-MG e da torcida
Atacante deixa o clube mineiro com direito a mosaico 3D e fumaça verde na Arena MRV
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