Hulk visitou o CT Carlos Castilho, do Fluminense, pela primeira vez - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Hulk visitou o CT Carlos Castilho, do Fluminense, pela primeira vezMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 11/05/2026 15:31 | Atualizado 11/05/2026 17:50

Rio - Nova contratação do Fluminense, Hulk chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (11) e conheceu o CT Carlos Castilho, na parte da tarde. O atacante, de 39 anos, foi acompanhado pelo presidente Mattheus Montenegro, conheceu a estrutura do centro de treinamento e teve o primeiro contato com o técnico Luis Zubeldía e os novos companheiros, além de outros funcionários.

"A estrutura (do CT Carlos Castilho) é muito boa, vamos poder desfrutar bem. O papo com o Zubeldía foi muito bom. Já tive a oportunidade de conversar com ele antes, falamos um pouco sobre o time. Eu venho com muita vontade de entrar em campo, de ajudar, de vestir a camisa do Fluminense e conquistar títulos importantes", disse.

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Na primeira visita ao CT Carlos Castilho, Hulk reencontrou companheiros da época de Atlético-MG, como o zagueiro Igor Rabello, os laterais Guga e Guilherme Arana, o volante Otávio e o atacante Savarino. O novo camisa 7 do Fluminense retorna ao CTCC nesta terça-feira (12) para realizar suas primeiras atividades. Estão previstos testes físicos com o departamento de fisiologia.

Novo reforço do Fluminense, Hulk foi anunciado na última terça-feira (5). Livre no mercado, o atacante assinou contrato até o fim de 2027. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Ele vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo.

Ainda sem Hulk à disposição, o próximo compromisso do Fluminense será nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Operário-PR, no Maracanã, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, empate sem gols. Com isso, o vencedor do confronto avança às oitavas de final.

Confira o momento que o Hulk conheceu o CT do Fluminense: