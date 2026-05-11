Sergej Barbarez, técnico da Bósnia - Elvis Barukcic / AFP

Sergej Barbarez, técnico da BósniaElvis Barukcic / AFP

Publicado 11/05/2026 12:23 | Atualizado 11/05/2026 12:30

Algoz da Itália na rodada decisiva da repescagem europeia, a Bósnia e Herzegovina foi a primeira seleção a anunciar seus 26 nomes para a disputa da Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Nesta segunda-feira, o técnico Sergej Barbarez anunciou seus escolhidos, com o experiente Edin Dzeko, de 40 anos e maior artilheiro do país, e o herói Tabakovic - anotou o gol de empate diante dos italianos.



Será a segunda participação da Bósnia em uma Copa do Mundo. Ela esteve na edição de 2014, em solo brasileiro, mas caiu na primeira fase após derrotas por 2 a 1 para a Argentina e 1 a 0 diante da Nigéria. A única vitória foi diante do Irã, por 3 a 1 com um gol de Dzeko.



O astro bósnio tem impressionantes 148 partidas disputadas pela seleção nacional e 73 gols anotados, o que garante uma bola na rede a cada dois jogos - média de 0,49 por partida disputada.



A seleção está no Grupo B, no qual estreia diante do anfitrião Canadá, dia 12 de junho, em Toronto, depois encara a Suíça (dia 18, desta vez em Los Angeles, nos Estados Unidos) e, por fim, desafia o Catar (dia 24, em Seattle).



Além do veterano Dzeko, campeão do acesso na Alemanha com o Schalke 04 e Tabakovic, do Borussia Mönchengladbach, a Bósnia tem outros bons nomes a serem observados, casos de Demirovic, do Sttutgart, e de Kolasinac, da Atalanta.

Os convocados da Bósnia

. Goleiros: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo);



. Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens) e Stjepan Radeljic (Rijeka);



. Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karslruher), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV);



. Atacantes: Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04).