Pedro deslanchou na temporada e passou a fazer muitos gols pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro deslanchou na temporada e passou a fazer muitos gols pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/05/2026 11:03 | Atualizado 11/05/2026 11:05

acontecerá na segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio.

A espera pelo início da Copa do Mundo chega na reta final com um mês para o primeiro jogo, entre México e África do Sul. Para a seleção brasileira, entretanto, muitos jogadores vivem a ansiedade para verem seus nomes na convocação final de Carlo Ancelotti, que

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A lista de 26 jogadores já está praticamente completa. Faltavam dois nomes, que têm Endrick e Igor Thiago como grandes favoritos para preenchê-las.



Ainda assim, problemas físicos de nomes que antes eram dados como certos, como Estêvão, deixam no ar algumas dúvidas. Por isso, Ancelotti montou uma lista de outras opções em caso de lesões de última hora.

Mudança de goleiros só por lesão



Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr) estão certos, mas a situação do goleiro titular gera preocupação. Afinal, Alisson está há mais de um mês sem jogar por causa de uma lesão na coxa direita.

O que dá esperança a Hugo Souza. Apesar de presente nas convocações de Ancelotti, o goleiro do Corinthians não foi bem quando utilizado. Ainda assim, pode ganhar uma oportunidade na Copa do Mundo em caso de algum problema físico.



Mesma situação vive John, ex-Botafogo. Apesar de agradar, o goleiro do Nottingham Forest não joga desde o início de janeiro por causa de uma lesão na cartilagem do joelho direito, o que o deixa atrás de Hugo Souza.



Defesa praticamente resolvida



Os quatro laterais serão: Wesley (Roma) e Ibañez (Al-Ahli), na direita, e Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit). Já a zaga contará com Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo).



Com isso, a chance de outros defensores serem chamados será apenas em casos de lesão. Alex Sandro gera mais apreensão por vir de problemas físicos na temporada, o que poderia abrir a possibilidade para nomes como Carlos Augusto (Inter de Milão) ou Caio Henrique (Monaco).

Para a zaga, Fabrício Bruno corre muito por fora após desempenho ruim quando atuou pela seleção brasileira.



Meio de campo ainda pode ter surpresa



Com nomes certos como Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Fabinho (Al-Ittihad), Danilo Santos (Botafogo) furou a fila e também se garantiu com o desempenho nos últimos amistosos.



Com isso, Lucas Paquetá e Andrey Santos viraram alvos de outros concorrentes. O jogador do Flamengo vem de lesão, o que pode pesar caso Ancelotti queira chamar mais um atacante ou um meia mais ofensivo, como Gabriel Sara (Galatasaray).



Ataque da Seleção depende de Estêvão



Seis nomes estão certos: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), João Pedro (Chelsea) e Gabriel Martinelli (Arsenal). O sétimo seria Estêvão, que corre contra o tempo para se recuperar de lesão muscular.



Como a chance do jogador do Chelsea é muito pequena de estar em condições de jogar a Copa do Mundo, Endrick (Lyon) e Igor Thiago (Brentford) não disputarão a vaga restante e ambos serão chamados.



Ainda assim, correm por fora Neymar, que mostrou evolução física e vem fazendo gols pelo Santos, Rayan, em alta pelo Bournemouth, e Pedro, que voltou à boa fase artilheira com muitos gols pelo Flamengo.

Igor Jesus cresceu na reta final de temporada pelo Nottingham Forest, também tem um pouco de esperança de ser lembrado.