Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 11/05/2026 14:52

Rio - A seleção brasileira já tem data e roteiro definidos para buscar o hexacampeonato nos Estados Unidos. O planejamento da CBF estabeleceu que a sede oficial da equipe durante todo o Mundial será o novo Centro de Treinamento do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey. A delegação desembarcará em solo americano na manhã do dia 2 de junho, após um voo fretado exclusivamente com poltronas executivas, que partirá do Aeroporto do Galeão na noite anterior.



Antes de cruzar o continente, de acordo com a 'ESPN', o grupo cumprirá uma agenda final no Rio de Janeiro. No dia 1º de junho, horas antes do embarque, os jogadores se reúnem na sede da CBF, na Barra da Tijuca, para realizar a foto oficial da competição. Na ocasião, o elenco também vestirá os trajes sob medida desenhados pelo estilista Ricardo Almeida, mantendo a tradição visual que a Seleção carrega desde a Copa de 2018.



O caminho até o aeroporto começa a ser traçado na próxima segunda-feira (18), quando o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados em evento no Museu do Amanhã, às 17h (de Brasília). Os atletas escolhidos iniciam os trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 27 de maio. Esse período de treinamentos no Brasil servirá de preparação para o primeiro amistoso da série, contra o Panamá, marcado para o dia 31 de maio, no Maracanã.



Já em território norte-americano, a comissão técnica terá pouco mais de dez dias para os ajustes finais antes de a bola rolar oficialmente. Nesse intervalo, o Brasil enfrentará o Egito, em Cleveland, no dia 6 de junho, naquele que será o último teste de fogo para a equipe de Ancelotti. A estreia no Mundial acontece em 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium.