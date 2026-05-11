Éder Militão é zagueiro do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Situação de Militão preocupa e Real Madrid deve priorizar reforços para defesa, diz jornal
Zagueiro vive com sequências de lesões nos últimos meses
Situação de Militão preocupa e Real Madrid deve priorizar reforços para defesa, diz jornal
Zagueiro vive com sequências de lesões nos últimos meses
Flamengo terá desfalques, e Jardim precisará mexer na estrutura do time
Com baixas no meio-campo, treinador vai precisar 'se virar' para escalar o time no Brasileirão
John Kennedy aponta caminho para Fluminense sair da crise e pede ajuda da torcida
Atacante pede para tricolores darem um voto de confiança mesmo diante dos resultados recentes
Cuca nega insatisfação com Gabigol: 'Eu adoro ele'
Atacante foi reserva em vitória do Santos no Brasileiro
Liverpool revela memorial permanente para Diogo Jota e seu irmão, em Anfield
Escultura ficará no local onde torcedores deixaram homenagens aos dois logo após a tragédia, em julho do ano passado
Com Messi e dois do Palmeiras, Argentina anuncia pré-lista para a Copa do Mundo
Lionel Scaloni define lista com 55 nomes antes de entrar os 26 convocados para o torneio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.