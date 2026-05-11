Éder Militão é zagueiro do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Éder Militão é zagueiro do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 11/05/2026 14:20

Rio - Depois de mais uma temporada decepcionante, o Real Madrid está juntando os cacos e planejando a próxima era. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube planeja contratar até quatro reforços, tendo o setor defensivo como prioridade.

Um dos motivos que faz o gigante espanhol pensar assim é Éder Militão. O zagueiro, de 28 anos, vive uma sequência de lesões nos últimos meses. A última foi uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda, que o levou a mais uma operação. A previsão é que o brasileiro só retorne em cinco meses.

Essa foi a terceira lesão na temporada, o que o fez atuar apenas em 24 partidas. Nos últimos quatro anos, o jogador também enfrentou problemas graves nos dois joelhos. Em agosto de 2023, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do esquerdo e ficou fora até março de 2024. Pouco tempo depois, em novembro daquele ano, voltou a ter lesão semelhante, desta vez no joelho direito, com danos nos meniscos, o que o tirou de ação até julho de 2025.

Em relação ao ataque, o Real Madrid entende que está bem servido e tem Vini Jr, Bellingham e Mbappé como peças fundamentais. O retorno de Endrick também é visto com muita expectativa pelo clube espanhol.