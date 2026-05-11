Tite nos tempos de Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Tite nos tempos de FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 11/05/2026 14:50

Rio - Treinador do Flamengo entre as temporadas de 2023 e 2024, Tite relembrou sua passagem pelo Rubro-Negro. O técnico conquistou o Campeonato Carioca em 2024, mas acabou demitido no segundo semestre daquele ano. Tite entende que a cobrança na equipe do Rio tem sido muito elevada.

"A minha sensação em relação ao Flamengo é que ele transpira Libertadores e Mundial. Tudo que não for Libertadores e Mundial é pouco. Nós perdemos Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, o trio de ataque, que eram quase 60 gols. A gente acabou perdendo o primeiro jogo, empatando o segundo com o Peñarol, e aí veio na demissão. Era essa expectativa, vamos ter dois títulos, mas verdadeiramente o título (desejado), para mim, a sensação que passou era a Libertadores e o Mundial", disse em entrevista ao portal "GE".

Tite também falou sobre as diferenças de estilos. Na opinião dele, além dos resultados, essa divergência entre o modelo preferido pelo Flamengo e o seu acabou pesando.

"No primeiro semestre, quando os resultados vêm, sim. Depois, não. Mas eu tenho um estilo próprio, talvez não tão identificado e isso acontece, é natural, é do jogo. Mas quando o resultado não veio, essa situação acabou acontecendo, ela é inevitável", concluiu.