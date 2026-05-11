Carrascal em ação durante treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal em ação durante treinamento do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/05/2026 17:00

Rio - Após dois meses, Carrascal voltou a marcar pelo Flamengo. O colombiano encerrou o jejum na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, neste último domingo (10), em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão, e ampliou uma marca impressionante com a camisa rubro-negra: completou dez vitórias consecutivas em jogos com participação direta em gols.

Carrascal não marcava desde o dia 11 de março, quando balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã. Na ocasião, foi apenas o segundo jogo do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim. Desde então, foram 11 jogos e apenas uma participação direta em gol, quando deu assistência na vitória sobre o Santos por 3 a 1, no Maracanã.

No período de jejum, Carrascal sofreu com uma suspensão de quatro jogos por causa das expulsões contra o Corinthians, na Supercopa do Brasil, e no clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Com isso, o meia não conseguiu ter sequência de jogos em abril, ficando disponível apenas para os jogos da Libertadores. Mas a suspensão chegou ao fim e, agora, ele já pode jogar com mais frequência.

O Flamengo venceu os últimos dez jogos com participação em gols de Carrascal. No Brasileirão deste ano, o meia fez um gol nas vitórias sobre o Cruzeiro e Grêmio, além de dar assistência contra o Santos. Ainda neste ano, participou de gols nas vitórias sobre Vasco, Sampaio Corrêa e Madureira, pelo Carioca. Por fim, a sequência contempla jogos contra Corinthians, Botafogo, Santos e Ceará, no Brasileirão de 2025.