Vini Jr é destaque do Real MadridDivulgação / Real Madrid
"A postura de Vinicius, logo após o Barça ser campeão, deixará todos, especialmente os torcedores do Barça, sem palavras. O brasileiro deixou claro que entendia o significado da braçadeira que usava e sua reação em um momento difícil com companheiros de equipe e rivais foi louvável", disse o jornal.
Por outro lado, Tchouaméni, que recentemente se envolveu em confusão com o companheiro Valverde, recebeu críticas do periódico. O francês se recusou a falar com os campeões e teve a atitude contestada:
"A gota d'água para coroar a semana: o que Tchouaméni fez depois que o árbitro apitou. O francês se recusou a parabenizar os jogadores do Barcelona, ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe. A imagem não o favorece em nada."
O Barcelona conquistou o título com três rodadas de antecedência. Com isso, o Real Madrid irá apenas cumprir tabela, já que está garantido na Liga dos Campeões 2026/27. O próximo confronto será contra o Real Oviedo, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
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