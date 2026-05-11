Rio - Na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Endrick sonha com uma vaga na convocação final, que será realizada na próxima segunda-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O atacante, de 19 anos, tem como trunfo uma estatística relevante: é o jogador brasileiro com mais participações diretas em gols nas cinco principais ligas da Europa em 2026.
Em 2026, Endrick tem cinco gols e sete assistências em 15 jogos pelo Lyon no Campeonato Francês. Ao todo, são 12 participações em gols, com uma média de quase uma por partida. O atacante supera nomes concorrentes como João Pedro, do Chelsea, e Igor Thiago, do Brentford, com 11. Vinicius Junior, do Real Madrid, tem 10, seguido por Matheus Cunha, do Manchester United, com nove.
Endrick alcançou a 12ª participação direta em gol no ano após dar assistência para Tolisso marcar na derrota do Lyon diante do Toulouse por 2 a 1, neste último domingo (10), pelo Campeonato Francês. Contratado em janeiro deste ano por empréstimo junto ao Real Madrid, o atacante brasileiro soma 20 jogos, oito gols e oito assistências pelo clube francês, somando todas as competições disputadas.
A CBF enviou à Fifa nesta segunda-feira (11) a pré-lista com 55 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Endrick faz parte da lista, assim como Neymar e outros cinco nomes do Flamengo. A relação é apenas um processo burocrático que define quais jogadores podem substituir nomes cortados por lesão antes do torneio.