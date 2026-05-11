Fred Rutten deixa o cargo de técnico da seleção de CuraçaoDivulgação/Federação de Curaçao
Técnico de Curaçao pede demissão um mês antes da Copa do Mundo
Ele havia assumido o cargo em fevereiro, após a inesperada saída de Dick Advocaat
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