Bortoleto no GP de Miami - Charly Triballeau / AFP

Bortoleto no GP de MiamiCharly Triballeau / AFP

Publicado 11/05/2026 19:30

Rio - Apesar das falhas mecânicas frequentes nas últimas provas, Gabriel Bortoleto mantém a esperança na evolução da Audi na temporada de 2026 na Fórmula 1. O piloto brasileiro, de 21 anos, admitiu a dificuldade da equipe nas últimas corridas e lamentou os problemas de falta de confiabilidade do carro, mas projetou uma melhora para as próximas etapas do calendário.

"Somos um novo fabricante de motores e temos apenas dois carros. Há equipes que estão usando oito carros de uma mesma unidade de potência (Mercedes). Então, imagine o quanto se pode aprender com tantos carros, sabe? Temos apenas eu e Nico, e às vezes um de nós não termina a corrida. Só precisamos ser pacientes. Quando estiver tudo resolvido, tenho certeza de que vai ficar bom", disse Bortoleto.

Em sua primeira temporada na Fórmula 1, a Audi manteve a dupla de pilotos da Sauber, além de nomes de gestão antigos, como o chefe de equipe Mattia Binotto. Por causa dos problemas mecânicos, a equipe somou apenas dois pontos após quatro etapas. No GP de Miami, Gabriel Bortoleto largou em 21º lugar e terminou em 12º, enquanto Hulkenberg abandonou com problemas no sistema de transmissão.

"Para ser sincero, tivemos muitos ao longo do fim de semana (em Miami), mas nenhum foi igual ao outro. A questão é que, no meu primeiro fim de semana do ano, não tive nenhum imprevisto; no segundo, tive três. No terceiro, voltei a não ter nada. Isso continua assim até que todos se adaptem às novas regras. Coisas assim vão acontecer", pontuou o brasileiro.