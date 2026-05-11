Lance do jogo entre Tottenham e Leeds - Divulgação/X @LUFC

Lance do jogo entre Tottenham e LeedsDivulgação/X @LUFC

Publicado 11/05/2026 18:41 | Atualizado 11/05/2026 19:22

O Tottenham só empatou por 1 a 1, nesta segunda-feira, em seu estádio, com o Leeds, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o tradicional time de Londres mantém sua torcida angustiada pela proximidade do fantasma do rebaixamento. São 156 dias sem vitória em casa na competição.

O Tottenham chegou aos 38 pontos, dois à frente do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. Burnley e Wolverhampton já estão matematicamente rebaixados. Três equipes caem para a segunda divisão. O Leeds, com 44, é o 14º.

Nas duas últimas rodadas do Campeonato Inglês, o Tottenham visita o Chelsea e termina a temporada ao receber o Everton.

A partida começou muito tensa, afinal o Tottenham tinha um jejum de 156 dias sem vitória em seu luxuoso estádio. Empurrados pela torcida, os Spurs tomaram a iniciativa da partida, mas encontraram um Leeds motivado para bloquear as iniciativas de ataque.

O primeiro momento de gol só foi surgir aos nove minutos. Richarlison foi lançado, livre, mas achou estar impedido, não se concentrou e acabou perdendo a chance de abrir o placar.

O lance agitou as equipes que aumentaram o ritmo. Aos 18 minutos, o atacante Tel se atrapalhou na saída de bola da área do Tottenham e acabou cruzando a bola na própria área de sua defesa com grande perigo.

O Leeds ganhou moral e passou a pressionar a saída de bola do Tottenham. Aos 20 minutos, o zagueiro Rodon, de cabeça, só não fez o primeiro gol do jogo por causa de grande defesa do goleiro Kinsky.

O Tottenham sentiu a necessidade de responder e passou a apostar nas bolas alçadas na área adversária. Em uma delas, Richarlison, aos 21, tentou bater rápido, mas pegou mascado na bola. Aos 35, Palhinha, quase na pequena área, chutou por cima.

O Tottenham seguiu na busca do gol e já merecia uma vantagem. Aos 38, Betancur subiu bem, mas cabeceou para fora. Apesar de toda a disputa em campo, foram registradas apenas três faltas.

O segundo tempo continuou bastante disputado, mas o Tottenham conseguiu o primeiro gol, aos cinco minutos, após belo chute de Tel na entrada da grande área.

O Tottenham ganhou confiança e teve chance de aumentar a vantagem. Richarlison perdeu grande chance dentro da área. Mas sofreu o castigo quando Tel cometeu pênalti "bobo" ao acertar uma "bicicleta" na cabeça de Ampadu. Calvert-Lewin bateu firme: 1 a 1, aos 29 minutos.

O Tottenham sentiu o empate e viu o Leeds tomar conta do jogo com chance até de virar o placar. Até o final da partida, a agonia tomou conta da torcida londrina, que sofreu durante os 13 minutos de acréscimos, inclusive com uma bola na trave. Nos minutos finais, o Tottenham tentou um 'abafa' final, mas não teve sucesso.