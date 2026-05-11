Rayan vive bom momento no futebol inglêsDivulgação / Bournemouth
A última derrota foi em janeiro, para o Arsenal, por 3 a 2. De lá para cá, foram 16 partidas na Premier League, com oito vitórias e oito empates. No momento, o clube ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, garantindo vaga na Conference League e ainda sonhando com uma classificação para a Liga dos Campeões.
O elenco conta com os brasileiros Evanilson, ex-Fluminense, e o recém-chegado Rayan, cria do Vasco que se destacou no último ano. O ex-cruz-maltino disputou 13 jogos pelo time inglês e ainda não sabe o que é derrota. O atacante marcou cinco gols, deu duas assistências e foi decisivo na vitória sobre o Fulham, no último fim de semana, ao anotar o gol da vitória.
O próximo compromisso do Bournemouth no Campeonato Inglês será no dia 19 de maio, contra o Manchester City. O jogo será às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium.
Maiores invencibilidades no momento:
- Bournemouth - 16 jogos
- Bayern de Munique - 14
- Manchester City e Lille - 13
- Barcelona - 11
- Juventus - 10
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.