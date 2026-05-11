Rayan vive bom momento no futebol inglêsDivulgação / Bournemouth

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Time do ex-Vasco Rayan, o Bournemouth vive grande momento no futebol europeu. A equipe do brasileiro está há 16 jogos sem perder no Campeonato Inglês e possui a maior invencibilidade da temporada entre as cinco principais ligas europeias.
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A última derrota foi em janeiro, para o Arsenal, por 3 a 2. De lá para cá, foram 16 partidas na Premier League, com oito vitórias e oito empates. No momento, o clube ocupa a sexta colocação, com 55 pontos, garantindo vaga na Conference League e ainda sonhando com uma classificação para a Liga dos Campeões.

O elenco conta com os brasileiros Evanilson, ex-Fluminense, e o recém-chegado Rayan, cria do Vasco que se destacou no último ano. O ex-cruz-maltino disputou 13 jogos pelo time inglês e ainda não sabe o que é derrota. O atacante marcou cinco gols, deu duas assistências e foi decisivo na vitória sobre o Fulham, no último fim de semana, ao anotar o gol da vitória.
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O próximo compromisso do Bournemouth no Campeonato Inglês será no dia 19 de maio, contra o Manchester City. O jogo será às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium.

Maiores invencibilidades no momento:

  1. Bournemouth - 16 jogos
  2. Bayern de Munique - 14
  3. Manchester City e Lille - 13
  4. Barcelona - 11
  5. Juventus - 10