Bandeira do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - O Botafogo sofreu, nesta segunda-feira (11), mais um transfer ban da Fifa. O Glorioso tem três punições em vigor e esta mais nova proíbe o registro de jogadores por prazo indeterminado. Segundo informações do 'ge', o motivo da sanção é a falta de pagamento junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, referente à transferência do meia Thiago Almada.
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A dívida com o time norte-americano escalou após o Botafogo quitar apenas a primeira parcela de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões). Depois, o Alvinegro atrasou e não fez o pagamento da segunda parcela prevista em acordo firmado em fevereiro.
John Textor, que estava à frente da SAF botafoguense, chegou a realizar reuniões com a diretoria do Atlanta para tentar prorrogar o prazo, mas o atraso acionou uma cláusula contratual rígida. A multa por esse descumprimento pode ultrapassar o dobro do valor total da dívida e deve ser pago à vista.
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Além do caso Almada, o sistema da Fifa registra outras duas pendências financeiras graves que já impediam o clube de realizar contratações. Uma delas refere-se à dívida com o Ludogorets pela contratação de Rwan Cruz, com punição aplicada em 20 de abril. A outra diz respeito ao New York City, pela aquisição de Santi Rodríguez, com punição oficializada em 7 de maio.
Botafogo tem três punições em vigor aplicadas pela Fifa - Reprodução
Botafogo tem três punições em vigor aplicadas pela FifaReprodução
Em resposta às sanções, o departamento jurídico do Botafogo tenta uma manobra baseada na recuperação judicial do clube. A diretoria solicitou que as punições sejam submetidas à cautelar antecedente do processo, na expectativa de que a Fifa reconheça e suspenda os bloqueios de forma imediata.

Enquanto a questão não é resolvida, o técnico Franclim Carvalho fica impossibilitado de receber reforços. O clube segue aguardando uma sinalização da entidade máxima do futebol para saber se o argumento jurídico será aceito, o que permitiria a reabertura do sistema de registros antes da próxima janela de transferências.
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Botafogo tem três punições em vigor aplicadas pela Fifa
John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo
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