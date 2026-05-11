Botafogo venceu a Chape no jogo de ida - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo venceu a Chape no jogo de idaVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/05/2026 11:14

Rio - A partida entre Botafogo e Chapecoense, pela quinta fase da Copa do Brasil, pode mudar de horário. O clube catarinense informou em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, que está em conversas com a CBF para tentar essa alteração.

O horário do jogo está marcado para 18h (de Brasília) A Chapecosne alega que tal horário impacta no deslocamento do torcedor, por se tratar de um dia útil. O clube de Santa Catarina ainda espera um retorno da CBF, que por enquanto não fez alterações.

O Botafogo joga por um empate em Chapecó para avançar de fase. A equipe carioca derrotou o adversário por 1 a 0 na partida de ida no Nilton Santos.

Confira a nota:

"A Associação Chapecoense de Futebol comunica que, desde a última semana, vem realizando tratativas junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a fim de solicitar a alteração do horário da partida contra o Botafogo – válida pela quinta fase da Copa do Brasil – atualmente marcada para às 18h de quinta-feira (14).



O pedido considera, especialmente, as dificuldades enfrentadas pelo torcedor para acompanhar a partida em um horário que impacta diretamente o deslocamento e a presença do público na Arena Condá, além de questões logísticas relacionadas ao evento.



O clube reforça que segue empenhado em buscar alternativas que favoreçam a participação da torcida e aguarda um posicionamento oficial da entidade responsável pela competição"