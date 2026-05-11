Durcesio Mello e John Textor na época da venda da SAF do BotafogoDivulgação/Botafogo
Tribunal devolve poder à Eagle na SAF do Botafogo e considera posse de Durcesio ilegal
Em abril, o Glorioso informou que ele foi nomeado em caráter interino como novo diretor-geral da SAF
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Equipes se enfrentam em Santa Catarina na próxima quinta (14)
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Técnico do Glorioso, entretanto, aprova postura do time na busca pelo empate com o Atlético-MG
Arthur Cabral vê empate justo do Botafogo e se diz feliz por Neto
Centroavante foi um dos responsáveis pelo empate fora de casa do Glorioso
Botafogo se enrola com novo meio, acha gol no fim e empata com o Atlético-MG
Defesas de Neto e oportunismo de Arthur Cabral salvam o Glorioso no 1 a 1 fora de casa
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