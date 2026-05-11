Camilo em ação nos tempos de Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Camilo em ação nos tempos de BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/05/2026 18:35

Rio - O meia Camilo, ex-Botafogo, decidiu pendurar as chuteiras aos 40 anos de idade. O anúncio oficial da despedida ocorreu neste domingo (10), por meio de uma rede social.

No estádio Maião, o ex-jogador foi homenageado pela torcida do Mirassol, clube pelo qual se tornou ídolo, antes do duelo contra a Chapecoense. Revelado pelo America-RJ, o agora ex-atleta encerra um ciclo de mais de 600 jogos profissionais e já se prepara para uma nova etapa no futebol, possuindo a Licença A da CBF para atuar como técnico.



A passagem de Camilo pelo Botafogo, entre 2016 e 2017, é lembrada com carinho pelos alvinegros, especialmente pela liderança técnica na campanha que levou o time às quartas de final da Libertadores. Com a estrela solitária no peito, ele disputou 57 partidas e anotou sete gols, sendo o mais memorável deles uma bicicleta plástica em um confronto contra o Grêmio, no Estádio Luso-Brasileiro.

O desempenho no Glorioso foi tão expressivo que rendeu ao meia uma convocação do técnico Tite para a seleção brasileira em 2017, participando do "Jogo da Amizade" contra a Colômbia. Além do destaque no Rio de Janeiro, Camilo vestiu outras grandes camisas do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Sport, Chapecoense, além de outros.

No Mirassol, viveu momentos históricos ao longo de três passagens, acumulando 108 jogos e sendo peça-chave no título da Série C de 2022, quando viveu seu auge artilheiro com dez gols na temporada do acesso. Sua última experiência oficial nos gramados foi defendendo as cores do Paulista de Jundiaí, na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista deste ano.



Ao longo de mais de 20 anos de carreira, o meia também explorou o mercado internacional com passagens pela China e pela Arábia Saudita. Agora, o foco de Camilo muda das quatro linhas para a área técnica.