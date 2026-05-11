Léo Pereira em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP
Porém, apenas 26 deles vão constar na lista final para a disputa do Mundial - o restante fica como suplente em caso de possíveis cortes na fase de preparação, quando os jogadores já tiverem a serviço da Seleção.
Com cinco nomes cada, Flamengo e Cruzeiro são as equipes brasileiras que mais têm jogadores.
Entretanto, as chances dos jogadores do Cruzeiro serem convocados são mínimas; já os rubro-negros têm chances muito maiores de estarem na lista final do treinador italiano.
Vejam os pré-convocados de Flamengo e Cruzeiro abaixo.
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