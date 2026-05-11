Léo Pereira em ação pela seleção brasileiraJulio Aguilar / AFP

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Fabrício Lopes
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou na manhã desta segunda-feira (11) para a Fifa uma lista com 55 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Porém, apenas 26 deles vão constar na lista final para a disputa do Mundial - o restante fica como suplente em caso de possíveis cortes na fase de preparação, quando os jogadores já tiverem a serviço da Seleção.

Com cinco nomes cada, Flamengo e Cruzeiro são as equipes brasileiras que mais têm jogadores.
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Entretanto, as chances dos jogadores do Cruzeiro serem convocados são mínimas; já os rubro-negros têm chances muito maiores de estarem na lista final do treinador italiano.

Vejam os pré-convocados de Flamengo e Cruzeiro abaixo.
Flamengo e Cruzeiro têm 5 jogadores na pré-lista de convocados para a Copa - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
Flamengo e Cruzeiro têm 5 jogadores na pré-lista de convocados para a CopaCanal do Youtube Resenha Rubro Negra


Confira abaixo a pré-lista completa.
Lista com 55 nomes enviada à FIFA pela CBF - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Lista com 55 nomes enviada à FIFA pela CBFCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
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Léo Pereira em ação pela seleção brasileira
Flamengo e Cruzeiro têm 5 jogadores na pré-lista de convocados para a Copa
Lista com 55 nomes enviada à FIFA pela CBF