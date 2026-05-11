Ibañez foi decisivo para o Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
GOOOOALL!!! Roger Ibanez scored an absolutely brilliant header to make it 2–1 #AlAhli | #AhliCentral pic.twitter.com/m9s44ftlTs— Ahli Central (@AhliCentral1) May 11, 2026
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Ibañez foi decisivo para o Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
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A uma semana da convocação, ex-Fluminense anota o gol da vitória no Campeonato Saudita
Ele esteve com a seleção brasileira na última data Fifa
Técnico de Curaçao pede demissão um mês antes da Copa do Mundo
Ele havia assumido o cargo em fevereiro, após a inesperada saída de Dick Advocaat
Estêvão fica fora da pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo 2026
Atacante do Chelsea não iria se recuperar a tempo de lesão muscular na coxa direita
Martinelli dá mais um passo em recuperação de lesão no Fluminense
Volante já faz corridas e movimentações com bola
Bortoleto pede paciência e projeta evolução da Audi na Fórmula 1
Equipe passa por dificuldades nas primeiras corridas da temporada
Autor do gol do título, Gustavo Guimarães celebra conquista da Copa Rio Sub-20 pelo Vasco
Capitão do Cruz-Maltino balançou a rede na vitória sobre o América e exaltou a dedicação do elenco ao longo da campanha
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