Ibañez foi decisivo para o Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Ibañez foi decisivo para o Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 11/05/2026 20:38

O zagueiro Roger Ibañez, que luta por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, brilhou na vitória do Al-Ahli sobre Al-Taawon por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), pelo Campeonato Saudita. Ele foi o autor do gol que garantiu o triunfo do time visitante.

Após cobrança de escanteio aos 34 minutos do segundo tempo, Ibañez saltou para finalizar de cabeça e recolocar o Al-Ahli em vantagem no placar. Confira como foi no vídeo abaixo:

GOOOOALL!!! Roger Ibanez scored an absolutely brilliant header to make it 2–1 #AlAhli | #AhliCentral pic.twitter.com/m9s44ftlTs — Ahli Central (@AhliCentral1) May 11, 2026

Ibañez, que se destacou no Fluminense antes de iniciar a carreira fora do país, foi convocado por Carlo Ancelotti pela primeira vez na última data Fifa. Ele participou da derrota para a França por 2 a 1 e da vitória do sobre a Croácia pelo placar de 3 a 1.

O treinador anunciará os convocados do Brasil para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira, dia 18 de maio.