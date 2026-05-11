Karen Insfran é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Karen Insfran é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, utilizou suas redes sociais para publicar uma imagem em que aparece fazendo uma prece para Santo Antônio. Em oração ao "Santo Casamenteiro", que é celebrado no dia 13 de junho, a beldade pediu um novo namorado.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Karen Stephanie Insfran (@kareninsfran___lamadrina)

“Se você está solteiro(a), com o coração partido e deseja curar suas feridas, reze para este santo para encontrar o amor da sua vida. No México, temos a tradição de virar uma estátua de Santo Antônio de cabeça para baixo para encontrar um amor lindo e incrível. Compartilhamos essa tradição respeitando suas crenças e com a esperança de que esse ato preencha seu vazio", disse a placa perto da imagem.

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A ação aconteceu no banheiro de uma boate com temática religiosa no México. Dona de um corpo escultural, Karen Insfran tem mais de 282 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).