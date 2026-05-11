Vini Jr discute e troca empurrões com jogadores do Barcelona, entre eles Gavi - Josep Lago/AFP

Vini Jr discute e troca empurrões com jogadores do Barcelona, entre eles GaviJosep Lago/AFP

Publicado 11/05/2026 10:12

mais um capítulo da rivalidade entre Vini Jr e os jogadores do time catalão. O meia Gavi discutiu com o brasileiro e, após o clássico no Camp Nou, revelou o que falou.

vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Real Madrid, que garantiu o título espanhol, contou com. O meia Gavi discutiu com o brasileiro e, após o clássico no Camp Nou, revelou o que falou.

"Eu disse para ele calar a boca, e pronto. O que acontece em campo é uma coisa, e o que acontece fora dele é outra. Defendo minhas cores e dou tudo de mim. Fora de campo, sou completamente diferente, mesmo que não pareça", afirmou Gavi à imprensa espanhola.



Entenda a discussão com Vini Jr



O desentendimento entre os dois aconteceu quando o atacante do Real Madrid foi defender o companheiro Asencio, que foi empurrado por jogadores do Barcelona por chutar a bola após uma paralisação da partida.



Vini Jr, então, passou a trocar empurrões e provocações com os rivais, incluindo Gavi. Apesar do clima quente durante o clássico, o espanhol evitou ampliar a polêmica e fez elogios ao atacante brasileiro.



"Vinicius é só futebol. O que acontece em campo, fica em campo. Ele é um jogador esquentado, assim como eu. Vinicius é um jogador fantástico", disse.



Rivalidade já vem de outro clássico



Essa não é a primeira discussão de Vini Jr com Gavi. No fim de 2024, os dois trocaram provocações durante a goleada do Barcelona por 4 a 0 sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.



Após sofrer uma falta dura, o brasileiro pediu cartão amarelo e recebeu como resposta do espanhol um gesto com quatro dedos, em referência ao placar da partida. O jogador do Barcelona ainda publicou uma foto do momento, com o rival irritado ao fundo.





