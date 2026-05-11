Vini Jr discute e troca empurrões com jogadores do Barcelona, entre eles GaviJosep Lago/AFP
Gavi, do Barcelona, explica discussão com Vini Jr: 'Mandei calar a boca'
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Entenda a discussão com Vini Jr
Rivalidade já vem de outro clássico
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