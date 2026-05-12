Luiz Araújo em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Luiz Araújo em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/05/2026 07:00

Rio - Com menos espaço desde a chegada de Leonardo Jardim, o atacante Luiz Araújo, de 29 anos, começa a despertar interesse de outras equipes. De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", alguns times da Arábia Saudita observam o jogador do Flamengo.

Ainda não há nenhuma proposta oficial, mas algo pode chegar ao Rubro-Negro no meio do ano. Luiz Araújo também recebeu sondagens de clubes do futebol turco. Ele tem contrato até o fim de 2027.

Em fevereiro, o Rubro-Negro recusou uma proposta do Atlético-MG pelo atacante. Na época, o Alvinegro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) para tentar contratá-lo e o Flamengo não aceitou. O Galo também continua no páreo.

Comprado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões, à época), Luiz Araújo chegou ao Flamengo em meados de 2023. Ele foi peça importante em títulos como Libertadores (2025), Campeonato Brasileiro (2025), Supercopa Rei (2025), Copa do Brasil (2024) e Campeonato Carioca (2024, 2025 e 2026).

O atacante tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2027. Na atual temporada, Luiz Araújo entrou em campo em 22 partidas, anotou três gols e deu duas assistências.