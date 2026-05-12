Pedro foi eleito o melhor jogador do mês de abril no Brasileirão - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro foi eleito o melhor jogador do mês de abril no BrasileirãoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 12/05/2026 15:55

Rio - Artilheiro do Brasileirão, Pedro foi eleito o melhor jogador do mês de abril do campeonato. O camisa 9 do Flamengo marcou cinco gols e deu uma assistência em cinco jogos, sendo o protagonista nas vitórias sobre o Santos, Fluminense, Bahia e Atlético-MG. Ele participou diretamente de gols em quatro das cinco partidas disputadas.

"Fico muito feliz em receber esse prêmio. Foi um mês muito positivo para mim e para todo o grupo, com vitórias importantes que nos aproximam da liderança do campeonato, que é o nosso objetivo. Divido esse troféu com todos os meus companheiros e com a Nação", disse Pedro, que chegou a 168 gols pelo Flamengo e se tornou o maior artilheiro do clube no século.

Rossi foi eleito o melhor goleiro do mês de abril no Brasileirão Adriano Fontes/Flamengo

Já Rossi, por sua vez, foi escolhido como o melhor goleiro do mês de abril após uma sequência consistente no Brasileirão. O argentino disputou todos os cinco jogos do Flamengo no período e teve papel importante nas quatro vitórias da equipe. Desde que foi contratado em 2023, ele soma mais de 170 jogos e detém o recorde de mais minutos sem sofrer gols (1.134 minutos).

"Esse prêmio é um reconhecimento do trabalho que fazemos diariamente. Sempre falo sobre a importância do nosso dia a dia, junto com o os treinadores de goleiros, o Andrew e o Dyogo, buscando evoluir e alcançar conquistas como essa. Mas, acima de tudo, o nosso foco dentro de campo é ajudar o time, passar segurança lá atrás e dar confiança para que a equipe entre sempre em campo em busca das vitórias", afirmou.

