Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Uruguai e Argentina estão no páreo para receber o elenco rubro-negro, após um período de férias. Portugal também é opção, mas menos viável. As informações são do site 'ge'.
Até aqui, o Flamengo tem vários jogadores nas pré-listas das seleções para o torneio internacional. No Brasil, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino foram lembrados. Varela, Arrascaeta e De la Cruz apareceram na do Uruguai.
Carrascal e Gonzalo Plata também podem ser convocados para jogar o Mundial, por Colômbia e Equador, respectivamente.
Os jogos do Flamengo até a Copa do Mundo
. Athletico-PR x Flamengo (17/05) - Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Estudiantes (20/05) - Libertadores
. Flamengo x Palmeiras (23/05) - Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Cusco (26/05) - Libertadores
. Flamengo x Coritiba (30/05) - Campeonato Brasileiro
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