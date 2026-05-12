Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

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Rio - Ainda sem planejamento definido, o Flamengo estuda realizar uma intertemporada fora do país durante a pausa para a Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A diretoria espera a aprovação do técnico Leonardo Jardim para selar a ideia.

Uruguai e Argentina estão no páreo para receber o elenco rubro-negro, após um período de férias. Portugal também é opção, mas menos viável. As informações são do site 'ge'.

Até aqui, o Flamengo tem vários jogadores nas pré-listas das seleções para o torneio internacional. No Brasil, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino foram lembrados. Varela, Arrascaeta e De la Cruz apareceram na do Uruguai.

Carrascal e Gonzalo Plata também podem ser convocados para jogar o Mundial, por Colômbia e Equador, respectivamente.

Os jogos do Flamengo até a Copa do Mundo

. Vitória x Flamengo (14/05) - Copa do Brasil
. Athletico-PR x Flamengo (17/05) - Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Estudiantes (20/05) - Libertadores
. Flamengo x Palmeiras (23/05) - Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Cusco (26/05) - Libertadores
. Flamengo x Coritiba (30/05) - Campeonato Brasileiro