Lucas Paquetá em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2026 09:30 | Atualizado 13/05/2026 09:34

Rio - O Flamengo pode ter dois retornos importantes para a partida contra o Athletico-PR, no próximo domingo (17), na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Erick Pulgar e Lucas Paquetá participaram do treino do clube carioca na última terça-feira (12).

Lucas Paquetá se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Pulgar tratou de dores no ombro. O brasileiro não entra em campo desde a vitória sobre o Bahia no último dia 19, enquanto o chileno não joga desde a derrota para o Bragantino no dia 2 de abril por 3 a 0.

Os retornos vem em boa hora, porque o Flamengo terá desfalques para a partida. Evertton Araújo e Jorginho estão suspensos, depois de levarem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último fim de semana.

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam pelo Brasileirão no próximo domingo (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Para a equipe carioca, a partida é uma chance de encostar ainda mais no líder Palmeiras, na tentativa de assumir a primeira colocação antes da pausa para a Copa do Mundo. No momento, o clube carioca está a quatro pontos da ponta da tabela e tem um jogo a menos.