Flamengo pediu antecipação de metade do valor do acordo com o BRB - Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo pediu antecipação de metade do valor do acordo com o BRBAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/05/2026 16:30 | Atualizado 13/05/2026 16:35

Rio - O Flamengo solicitou a antecipação de 50% do valor do contrato de R$ 42,3 milhões com o Banco de Brasília (BRB). Segundo informações do "Metrópoles", o Rubro-Negro tem receio de que haja inadimplência da instituição financeira, que passa por crise após prejuízos com o Banco Master.

A ideia do Flamengo é se proteger financeiramente e garantir parte do valor do acordo. O vínculo com o BRB é válido até março de 2027. Recentemente, o patrocínio foi reajustado e, em breve, o BRB dará lugar ao "Nação BRB Fla", um banco digital em parceria do Flamengo com o Banco de Brasília.



O BRB já chegou a ocupar o lugar mais nobre da camisa do Flamengo. Porém, fez um novo acordo e subiu para a omoplata. O Rubro-Negro, aliás, tem a camisa mais valiosa do futebol brasileiro em 2026 e recebe cerca de R$ 470 milhões com patrocínios. A casa de apostas Betano paga cerca de R$ 270 milhões.

O Banco Master teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, após graves irregularidades financeiras, fraudes e falta de liquidez. O caso continua gerando desdobramentos em 2026. A crise atingiu o BRB, que sofre pressão do Banco Central para reforçar seu capital.