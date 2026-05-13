Jorginho em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2026 16:16

Jorginho atuou por vários anos na Europa, mas nunca abandonou as novelas brasileiras. Agora no Flamengo, ele mantém o hábito, o que o fez tornar-se um alvo de brincadeiras dos companheiros, como revela bem-humorado.



“Realmente tenho uma relação com novela que todo mundo me zoa, todo mundo brinca, mas é algo que sempre assisti desde pequeno e que me mantinha conectado com o Brasil quando estava lá fora”, contou em entrevista à Conmebol.

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Fã de novelas, Jorginho até tinha um rotina específica por causa da preocupação de não tomar spoiler nas redes sociais. Afinal, só conseguiu assistir na Europa depois que os capítulos iam ao ar no Brasil.

"É algo que eu desfruto, gosto, acho interessante. Tinha que esperar, (o capítulo) sempre ficava disponível no dia seguinte. Nem abria rede social para não ver o que tinha acontecido (risos)", relembra.

Jorginho à disposição na Copa do Brasil



O jogador é uma das atrações do Rubro-Negro para o confronto de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Vitória, quinta-feira (14), no Barradão. Isso porque ele está suspenso da próxima rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR no domingo (17), e não será necessário controle de carga.