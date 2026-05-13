Jogadores em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2026 12:23

Rio - O Flamengo foi convidado para jogar um torneio amistoso durante a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Grêmio e Corinthians seriam os adversários do Rubro-Negro.

As partidas aconteceriam em Brasília, dez dias antes do retorno do futebol brasileiro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A diretoria ainda analisa as possibilidades antes de bater o martelo. Após um período de férias, também há chance de o elenco realizar uma intertemporada fora do país . Uruguai e Argentina podem receber os jogadores. Portugal é outra opção, mas menos viável.

O calendário do Flamengo até a Copa do Mundo

. Vitória x Flamengo (14/05) - Copa do Brasil

. Athletico-PR x Flamengo (17/05) - Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Estudiantes (20/05) - Libertadores

. Flamengo x Palmeiras (23/05) - Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Cusco (26/05) - Libertadores

. Flamengo x Coritiba (30/05) - Campeonato Brasileiro