Rio - O Flamengo foi convidado para jogar um torneio amistoso durante a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Grêmio e Corinthians seriam os adversários do Rubro-Negro.
As partidas aconteceriam em Brasília, dez dias antes do retorno do futebol brasileiro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
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