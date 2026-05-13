Léo Pereira em ação contra o Grêmio, na última rodada do Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira em ação contra o Grêmio, na última rodada do BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2026 16:58

Rio - Capitão do Flamengo na vitória sobre o Grêmio, no último domingo (10) , Léo Pereira vê a consistência da equipe carioca nas partidas fora de casa como um fator essencial para a boa sequência de resultados desde a chegada de Leonardo Jardim. O defensor elogiou o time por manter a mesma proposta de jogo, seja como visitante ou como local.

"Acho que cada vez mais, cada partida que passa, a gente demonstra que independentemente do campo, seja em casa ou fora, o Flamengo vai jogar da mesma maneira e procura o resultado. Acho que é isso que vem fazendo com que a gente seja uma equipe consistente e forte", disse Léo Pereira, após o 1 a 0 sobre o Tricolor gaúcho, em entrevista publicada pelo Flamengo.

Desde a chegada de Jardim à Gávea, o Mais Querido teve um bom desempenho jogando como visitante. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, totalizando 70% de aproveitamento. Entre os triunfos, cabe destacar as goleadas sobre o Botafogo e o Atlético-MG, além do 2 a 0 sobre o Cusco, na altitude, pela estreia da Libertadores. O único revés foi contra o RB Bragantino, por 3 a 0.

Neste recorte, vale lembrar também que a partida contra o Independiente Medellín foi suspensa e está sendo desconsiderada, visto que a Conmebol ainda não comunicou sua decisão sobre o resultado. A tendência é que o Flamengo seja nomeado vencedor por W.O. e um 3 a 0 passe a constar na tabela da competição.

Confira o desempenho do Flamengo como visitante com Jardim

14/03: Botafogo 0x3 Flamengo - Brasileirão

22/03: Corinthians 1x1 Flamengo - Brasileirão

02/04: Bragantino 3x0 Flamengo - Brasileirão

08/04: Cusco 0x2 Flamengo - Libertadores

12/04: Fluminense 1x2 Flamengo - Brasileirão

26/04: Atlético-MG 0x4 Flamengo - Brasileirão

29/04: Estudiantes 1x1 Flamengo - Libertadores

(07/05: Independiente Medellín x Flamengo - Libertadores) jogo anulado

10/05: Grêmio 0x1 Flamengo - Brasileirão