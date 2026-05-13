Torcedores do Independiente Medellín fizeram protesto violento em jogo contra o Flamengo - Jaime Sadarriaga / AFP

Torcedores do Independiente Medellín fizeram protesto violento em jogo contra o FlamengoJaime Sadarriaga / AFP

Publicado 13/05/2026 12:32 | Atualizado 13/05/2026 12:33

O Independiente Medellín está proibido de ter torcida nos jogos da Libertadores e outras competições continentais pelos próximos 60 dias por causa dos protestos violentos no jogo cancelado contra o Flamengo. A punição imposta pela Conmebol engloba os jogos em casa e como visitante e é preventiva, até uma decisão final do Conselho Disciplinar.



A medida confirma a tendência de o Rubro-Negro ser considerado o vencedor por W.O do confronto, o que garantirá a classificação às oitavas de final. A diretoria do clube, inclusive, já entrou com esse pedido junto à entidade e uma decisão só sairá após o dia 19, prazo final definido para as partes apresentarem suas defesas.



A punição preventiva, divulgada primeiro pela ESPN e confirmada por O Dia, deveu-se pela infração do artigo 53 do código disciplinar da Conmebol. O texto cita "adotar as medidas provisórias necessárias para assegurar a manutenção da boa ordem processual... ou quando houver uma aparência de veracidade de que foi cometida uma infração".



Na prática, o Independiente Medellín tem mais dois jogos pela Libertadores de 2026, ambos fora de casa, contra Cusco e Estudiantes. O time está em terceiro lugar no grupo A, com 4 pontos, mas ainda briga pela classificação às oitavas de final.



Entretanto, essa punição pode ser ainda maior diante do caso de violência dentro do estádio contra o Flamengo, com objetos e sinalizadores arremessados no campo. O que pode fazer com que a Conmebol amplie ainda mais a suspensão da torcida, podendo ir até 2027.