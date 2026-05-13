Torcedores do Independiente Medellín fizeram protesto violento em jogo contra o FlamengoJaime Sadarriaga / AFP
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