Neto criticou presença de jogadores do Flamengo na Seleção - Reprodução / Vídeo

Neto criticou presença de jogadores do Flamengo na SeleçãoReprodução / Vídeo

Publicado 14/05/2026 07:30 | Atualizado 14/05/2026 10:17

Rio - Sempre polêmico, Neto se posicionou sobre a pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que foi entregue para a Fifa. O apresentador da Band criticou o fato de o Flamengo ter sete jogadores, que podem ser selecionados pelo treinador italiano para a competição.

"São sete jogadores do Flamengo na pré-lista, né? É o time do mundo que mais tem. E aí, quem é que manda, hein? Mas aí a gente não pode falar do Flamengo. Vocês acham que eu vou ter medo de falar do Flamengo e perder o emprego, rapaz? Caguei. Tô nem aí. Tô nem aí", disse em participação no "Donos da Bola", nesta quarta-feira (13).

O lateral-esquerdo Alex Sandro, que provavelmente será convocado, e tem boas chances de ser titular, recebeu alfinetas especiais do ídolo do Corinthians.

"Para terminar com esses caras que não suporto eles todos. Não suporto. Não torço, tá? Se o Juba estivesse jogando no Flamengo, estaria na Copa. Estaria convocado ou não? Estaria. O Alex Sandro é ‘boi cansado’", concluiu.

Carlo Ancelotti irá convocar os 26 jogadores que estarão na próxima Copa na segunda-feira (18). O italiano já adiantou que Danilo, que atua como zagueiro no Flamengo, será um dos atletas selecionados.