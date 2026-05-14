Bruno Pivetti não venceu pelo Flamengo nos jogos do Carioca profissional - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Pivetti não venceu pelo Flamengo nos jogos do Carioca profissionalAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 14/05/2026 09:28 | Atualizado 14/05/2026 09:33

O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira (14) a demissão de Bruno Pivetti. O técnico do sub-20 estava pressionado internamente pela insatisfação da diretoria diante do trabalho apresentado.

Além do profissional, também deixa o Rubro-Negro seu auxiliar Ricardo Pagani. Um novo comandante ainda será anunciado.

"O Flamengo agradece ao técnico Bruno Pivetti e ao auxiliar Ricardo Pagani pelos serviços prestados, entre eles a conquista do Intercontinental Sub-20, além de toda a experiência compartilhada durante o período de trabalho. O clube deseja sucesso e sorte aos dois profissionais na continuidade de suas carreiras", diz a nota oficial.



Bruno Pivetti desagradou no Carioca dos profissionais



Pelo Flamengo, Bruno Pivetti comandou a equipe que conquistou o Mundial de Clubes Sub-20 do ano passado, em cima do Barcelona, no Maracanã. Além disso, ele comandou o Rubro-Negro nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca de 2026, sem um bom desempenho.



Com um time formado basicamente de jovens da base, o técnico não conquistou uma vitória sequer em quatro partidas. Diante da campanha, com dois empates e duas derrotas, a diretoria mudou o planejamento e antecipou a estreia do elenco principal sob o comando do então técnico Filipe Luís.

A nota oficial do clube

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Bruno Pivetti não seguirá no comando técnico da equipe sub-20 a partir desta quinta-feira (14). O auxiliar técnico Ricardo Pagani também deixa de exercer sua função no clube.

O Flamengo agradece ao técnico Bruno Pivetti e ao auxiliar Ricardo Pagani pelos serviços prestados, entre eles a conquista do Intercontinental Sub-20, além de toda a experiência compartilhada durante o período de trabalho. O clube deseja sucesso e sorte aos dois profissionais na continuidade de suas carreiras.



Em breve, o clube divulgará informações sobre as novas diretrizes relacionadas à comissão técnica da equipe sub-20 rubro-negra."