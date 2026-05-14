Jorginho em treino pelo Fla - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho em treino pelo Fla Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/05/2026 10:08 | Atualizado 14/05/2026 13:10

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30, no Barradão, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer no Maracanã por 2 a 1, o Rubro-Negro carioca precisa de até um empate para se classificar.



Em caso de triunfo dos baianos por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. E se perder por dois ou mais gols, o time de Leonardo Jardim será eliminado.



Onde assistir a Vitória x Flamengo



A partida terá transmissão de SporTV e Premiere.



Provável escalação do Flamengo



Com 10 partidas de invencibilidade, o time de Leonardo Jardim só precisa manter o bom momento para cumprir mais um objetivo até a parada para a Copa do Mundo. Ainda sem contar com Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta, o Rubro-Negro deve seguir com o rodízio de titulares.



Jorginho e Evertton Araújo, por outro lado, devem jogar, já que estão suspenso do próximo jogo do Brasileirão, contra o Athletico-PR.



A escalação do Flamengo deve ser: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha).



Como deve jogar o Rubro-Negro baiano



A equipe do técnico Jair Ventura terá reforços importantes na busca pela vitória em casa. Erick e Matheuzinho retornam ao time após cumprirem suspensão, mas o zagueiro Cacá é dúvida por causa de desconforto muscular.



A provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá (Edenilson), Luan Cândido e Ramon; Martínez (Caíque Gonçalves), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê (Renato Kayzer).



A arbitragem no Barradão



Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).